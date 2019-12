El Classico taas ohus? Barcelonas planeeritakse järjekordset protesti

Sel kolmapäeval peaks ära jäänud kohtumine siiski peetama saama, kuid õhus on taas võimalus, et rahvas otsustab protesti alustada. Hetkel on küll Kataloonias olukord palju rahulikum kui oktoobris, aga kolmapäeval võib olukord muutuda.

Protestirühmitus «Demokraatlik Tsunaami» on kutsunud kokku oma toetajad, et väljendada oma rahulolematust. Sotsiaalmeedias on oma nõusoleku osalemiseks andnud 25 000 inimest.

Õnneks staadioni lähistel ei tohiks midagi erakordset toimuda ja mängu protestid ei mõjuta.