Eesti U20 jäähokikoondis alistus kuus väravat löönud Poolale

Poola alustas käimasolevat turniiri uskumatu 15:3 võiduga Itaalia üle. Pärast avamängu on aga tulnud leppida kaotustega, kõigepealt jäädi 0:3 alla ukrainlastele ja seejärel alistuti väravaterohkes mängus Ungarile 7:10.

Ungari alistas teisipäevases esimeses matšis Prantsusmaa 3:2 ning on turniiritabeli kindel liider. Ühtlasi kindlustas Ungari U20 meeskond endale koha järgmiseks aastaks maailmameistrivõistluste I divisjoni A - gruppi.

Eestil on võimalused tabelis kõrgemale rihtida, kuid selleks tuleks kindlasti vältida asjatuid karistusminuteid. Eesti on mängus keskmiselt võtnud koguni 20 karistusminutit ning on selles näitajas MMi suveräänne «liider».