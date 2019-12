Järgmine Dakari ralli toimub uues võistluspaigas

Esimest korda kulgeb kogu võistlustrass Aasias, täpsemalt Saudi Araabias. See omakorda tähendab kolme muudatust, õigemini tagasipöördumist vanadele radadele. Esiteks on Dakar nüüd jälle tõeline maratonralli, kus 12 päevaga (vahepeal ka üks puhkepäev) tuleb läbida ligi 7900 kilomeetrit. Kiiruslõikude kogupikkus ületab 5000 km, viis neist on pikemad kui 450 km. Teiseks kulgeb kolmveerand trassist mööda kõrbeliiva, nagu see klassikalistel, Saharat läbinud Dakaridel tavaks oli. Kolmandaks elab kogu võistluskaravan jälle koos kõrbelaagrites (bivakkides). Väiksemaid muudatus on teisigi, aga üks on kindel: Dakar on saamas uut hingamist!