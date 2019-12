Järelvaadatav ⟩ TalTech alistas tiitlikaitsja ja tuli Eesti karikavõitjaks

Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Kristjan Kais ütles, et naiskond on finaaliks valmis. «Saame karikafinaalile minna täiskoosseisus, vahepeal vigastuste ja haigustega väljas olnud mängijad on terveks saanud ja valmis võistkonda aitama. Alates novembri keskpaigast on meie mängupilt püsinud hea ja oleme saavutanud mõnusa stabiilsuse, mis on kahtlemata tõstnud meie enesekindlust.»

Juhendaja sõnul saavad olema määrava tähtsusega serv ja servi vastuvõtt. «TalTechiga oleme mänginud sel hooajal vaid ühe korra ja selles mängus olid nad meist kindlalt üle. Vastase tugevused ja nõrkused on meile hästi teada ning eesmärk on nende võtmemängijad ära neutraliseerida. Kui esimeses omavahelises mängus oli meie vastuvõtu efektiivsus vaid 25% (TalTechil 45%), siis karikafinaalis peame selle näitaja kõvasti paremaks saama. Kui suudame lüüa head servi ja vastase vastuvõtu võrgust kaugemale saada, siis on nad haavatavad. Usun, et serv ja servi vastuvõtt ongi need, mis finaali tulemuse määravad. Üksikult võttes on TalTechi nimekiri väga muljetavaldav ja nemad on selle mängu favoriidid, kuid meie tugevuseks on just ühtne ja kokkumänginud võistkond, kes on võimeline mängima väga ilusat võrkpalli. Kodusaalieelist ei ole finaalis kummalgi, võidab see, kes pingele paremini vastu peab ja enda mängu peale suruda saab. Ootame karikafinaali põnevusega ning läheme mängule vastu enesekindlalt ja hea enesetundega,» lisas ta.