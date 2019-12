Eesti maadlus elab pronksiajas

«Ise kogu aeg asja sees olles ei pruugi sportlane kõike märgata. Treeneri arvamus, kuidas kõike kokku panna, on väga tähtis. See tähendab ühtlasi treenerile võimalust aidata sportlasel leida erinevaid suundi ja pakkuda välja, kas üks või teine asi võib talle sobida. Ütleb, kui mõni asi võiks olla natuke teistmoodi. Sportlane saab proovida ja vaagida, mis töötab ja mis mitte. Lõpuks peab sportlane ise ära tundma, mida ja kuidas on talle vaja. Treeneril on toetav roll – sportlane peab saama usu, mis talle juurde annab ja toob tulemuse.»

Epp Mäe andis novembris Arterile pika intervjuu, mõned meenutused:

«Inimesed valivad ise, mida nad elus tahavad. Kui tahad tantsida, siis mine ja tantsi – see ongi sinu jaoks. Kui mina tahan maadelda, siis lähen ja maadlen. Ja nagu näha, on maailmas palju naisi, kellele on just maadlus see, mida nad tahavad teha.

Miks maadlus on harjumatu ja vastuvõtmatu – sest tundub, et see on jube agressiivne ja jõuline ala. Tegelikult on maadluses veel palju muudki: tehnikat, vaimset üle kavaldamist. See ei ole ainult nii, et olen tugevam ja võidan.

Mulle meeldib, et maadlus on nii mitmekülgne: pead olema füüsiliselt ja vaimselt tugev, vastupidav. Me ei võistle kunagi mingi tulemusega, meil ei ole võimalik purustada rekordeid. Võistleme reaalse vastasega, kellest peab päriselt üle olema, et võita.

Ega see ala lihtne ole. Eriti, kui alustasin, oli Eestis naisi maadluses väga vähe. Ja enamik treenereid Eestis sel ajal pigem ei aktsepteerinud naiste maadlust. Võib-olla oli mul natuke ka selline tunne, et ma veel näitan teile: kui keegi ütleb, et ei saa, siis andke vaid natuke aega ja ma näitan, et saab küll.

Kui vaadata maadlusnaisi väljaspool treeningusaali, siis ega neid tänaval ära tunneks. Meil on tüdrukuid, kes kaaluvad ainult 50 kilo, on väikesed ja peenikesed – kui selline tuleb vastu, ei ütleks, et ta on maadleja ja peaks tänaval ringiga mööda minema. Kõik on väga ilusad naised.»