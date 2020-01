Tänaku enneolematu kiirus ajendas Meeke'i uut jahimaad otsima

«Ma olen 40-aastane. Ühel hetkel tuleb mõista, et sinu kiirusest WRCs enam lihtsalt ei piisa. Ott Tänak oli tänavu ju lihtsalt fenomenaalne, aga tema on 32 ja mina 40. Ehk on mul tõesti aeg edasi liikuda kestvusrallide peale,» viskas Meeke õhku põneva mõtte.

Britt sõnas, et kaheksa aastat tagasi oli tal võimalik ühe Dakari rallitiimi autot testida, kuid tolle meeskonna boss ütles talle siis, et ta on liiga noor ja liiga kiire, et kõrberallist osa võtta.

«Dakaril peab su lähenemine olema täiesti teine,» lausub Meeke, kes toob oma eeskujudena välja korduvalt kõrberallil triumfeerinud Stephane Peterhanseli ja Nasser Al-Attiyahi.

«Kui näen praegu, kuidas Carlos Sainz 57-aastasena rallit juhib... see on ilmselt imeline, mida ta kogeb, aga temalgi kulus väga kaua, et Dakaril võidutseda. Sebastien Loeb proovis samuti kolm korda, kuid tulutult. See on väga keeruline väljakutse. WRCs oled harjunud endast kogu aeg viimast välja pigistama – ajadki lihtsalt kümnendikke taga. Dakaris tuleb see saata kus see ja teine,» jätkab Meeke.

«Sain eile [10. jaanuaril – K.J] korraks kõrbes sõita, kui üks kohalik lubas mind oma Toyota Land Cruiseri rooli. Siin pead sa kõvasti rohkem oma silmi kasutama ja lihtsalt usaldama oma instinkte ja kogemusi. Ka kaardilugeja roll on kõvasti suurem, sest kõrbes tuleb ise leida õige tee.»