Eesti poksijad alustavad teekonda olümpiapileti nimel Tallinna meistrivõistlustel

Semjon Kamanini, Pavel Kamanini, Eduard Piirisilla ja Stiven Aasi jaoks on tegemist tähtsa spordiaastaga, sest just eeloleval suvel on neil võimalus esimeste eestlastena jõuda amatöörpoksi suurimasse ringi ehk jõuda olümpiamängudele.

Olümpiakvalifikatsioonide ettevalmistusperiood saab viimase lihvi aga hoopis Ukrainas, tugevas poksiriigis, kus saab vajalikke treeningsparringuid pidada maailma tippu kuuluvate poksijate vastu. Tegemist on poksikoondise viimaste aastate ühe põhjalikuma ettevalmistusega. “Mul on hea meel tõdeda, et poksiliidu presidendi Kalle Klandorfi juhtimisel on oluliselt paranenud alaliidu finantseerimine. Selle tulemusena toimub käesoleva aasta poksikoondislaste ettevalmistus OM-kvalifikatsioonivõistlusteks just alaliidu finantseerimisel. Peatreeneri poolt välja töötatud ettevalmistusprogrammis toimub viis treeninglaagrit, millest kolm leiavad aset välismaal. Tugevate sparringupartneritega treenimine annab meie poksijatele võimaluse täiustada oma tehnilisi ja taktikalisi võtteid."