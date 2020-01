Järjekordne Eesti laskesuusataja hämmingus: ulme, rajal tuli müstiliselt palju kaotust

«Natuke olen ise ka nõutu, et kuhu kaovad need minutid. Ulme. Müstiliselt palju tuli rajal kaotust," ütles Ermits ERRi spordiportaalile . «Pooled võistlused on läinud ja õlekõrsi jääb üha vähemaks. Varsti on hooaja lõpp ukse ees ja tuleb tõdeda, et selline oligi minu tase.»

Eile jõudis sarnase tõdemuseni Tuuli Tomingas, kes lõpetas naiste 7,5 km sprindi 78. kohaga. «See ei ole see, miks ma sporti teen. Mõistus on otsas. Võib-olla pean ennast natuke koguma ja puhkama. Mingi jama on. See pole see, mis on mul eelnevatel aastatel olnud. Hooaja algusest peale pole head minekut olnud,» sõnas ta ETV2 otse-eetris.