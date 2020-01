Conor McGregoriga treeningsaali jaganud eestlane: tegelikult on ta suure südamega mees

Männimägi alustas võitlussportlase karjääri kohalikul tasandil, vallutas seejärel Baltikumi, siis Skandinaavia ning 2014. aastal juba Euroopa, tulles Vana Maailma meistriks. Kuna Eestis puudus Brasiilia jiu-jitsu alaliit, vajas Männimägi maailmakarika etappidel võistlemiseks alternatiivi. Abikäe ulatas Iirimaa, kelle litsentsi all ta võistelda sai.

Kuna Männimägi oli rahvusvahelisel tasemel edukas, teenis ta 2015. aastal kutse John Kavanaghi veetavasse Straight Blast Gym Ireland akadeemiasse treeninglaagrisse, kus ta jagas treeningmatti UFC tasemel võistelnud Ryan Halli, Gunnar Nelsoni ning ala suurima superstaari McGregor.

Kuigi Männimägi läks sinna jiu-jitsut harjutama, pakkus Kavanagh talle võimalust osaleda ka MMA treeningul. «Ta ütles, et enamus võitlejatest annaks sellise võimaluse eest pea,» meenutas pakkumise vastu võtnud 35-aastane Männimägi.

Nädala kestnud treeninglaagris eestlane McGregoriga vastamisi ei läinud, kuid puutus temaga tihedalt kokku. «Ta oli esimene, kes treeningsaali jõudis, ja viimane, kes sealt lahkus. Ta oli pedant, kes käis trennis vihikuga. Tema vasak käsi pole juhuslikult nii tugev, ta on sellega väga palju tööd teinud. Ta töötas kogu aeg oma nõrkade kohtadega ja oli väga detailitäpne,» kirjeldas Männimägi.

McGregor on suure südamega mees

Võitlusspordis on tavapärane, et suurte matšide eel loobitakse suuri sõnu. McGregor on läinud ka füüsiliseks, sest ründas 2018. aasta aprillis Habib Nurmagomedovit ja teisi UFC võitlejaid vedanud bussi. Viis kuud hiljem läksid McGregor ja Nurmagomedov MMA-puuris vastamisi. Neljandas raundis teenis alistusega võidu Nurmagomedov. Pärast matši läks kähmluseks ka meeste kaaskondade vahel.

«Kui inimese valupunkti puutud, siis võib ta halvasti käituda. Ma ei ütle, et olen jubedalt Conori poolt, aga ta on ka inimene. Paraku tuleb end selles spordis müüa. Mõned uudised temast on inetud, aga me ei olnud koha peal ega tea täpselt, mis juhtuda võis. Selge on see, et väga suur osa sellest on turundus,» lausus Männimägi.

«Mina tunnen teda kui meest, kes peab alati oma sõnast kinni. Ma ei nimetaks tema vahepealset perioodi allakäiguks. Tšempioniks tulla on üks asi, kuid tšempion olla hoopis teine. Fännid tahavad alati midagi enamat. Mäletan, et kui ise pidevalt võitsin, sain kiitvaid kommentaare. Aga kui jäin korra teiseks, küsiti kohe, mis nüüd juhtus. Arvan, et tal oli sama asi, aga nii palju suuremate panustega. Tegelikult on ta suure südamega inimene,» spekuleeris Männimägi.