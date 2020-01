Reim alistas Kristali. Aga mõlemad otsivad väravakütti

Üsna suured muutused on kahe hooaja vahel toimunud nii kummagi klubi koosseisus kui ka treeneripingil. Levadia tüüri haaranud Martin Reim ja Kalju uus juhendaja Marko Kristal pidasid omal ajal kahe peale täpselt 300 koondisemängu.

«Ilmselt saavad kõik aru, et tegemist oli treeningmängu ja erinevate katsetamistega. Aga ma ei ütle kindlasti, et tulemus ei olnud üldse oluline. Andsime Martinile väikese eelise – las tunnetab, et võib meid võita,» muigas Kristal.