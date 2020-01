Tänak: tean täpselt, mis Ogier'd Toyotas ees ootab

Mullune maailma kiireim rallimees Tänak alustab hooaega sarnaselt eelmisele aastale kindla sihiga – tulla uuesti maailmameistriks. Saarlase suurimad rivaalid selles duellis on jätkuvalt tiimikaaslane Thierry Neuville ja kuuekordne tšempion Sebastien Ogier.

«Thierry on väga heas positsioonis, sest tema on alati olnud see, kellest tuleb Hyundais parem olla. Praegu on raske öelda, kumb meist on MM-tiitlile lähemal, kuid kindel on see, et nii tema kui ka Ogier himustavad tiitlit endale. Mina pean selle saamiseks neist mõlemast parem olema,» sõnas Tänak WRC+ hooaja eelvaates.

Mullu oli MM-sarja kiireim masin Toyota, millega Tänak ka maailmameistriks tuli. Yarisega triumfeeriti eelmisel aastal 112 kiiruskatsel, Hyundaiga vastavalt 79, Citroeniga 31 ja M-Spordiga 20 katsel. Samas, selle, kui kiiresti üks neljarattaline liigub, paneb ikkagi paika rooli istuv sõitja, mitte pelgalt auto tehniline pass.

Seetõttu on paljud rallieksperdid arvamusel, et eelmise aasta kiireim masin (Toyota) ja kuuekordne maailmameister (Ogier) on fenomenaalne kooslus. Mida arvab sellest Tänak?

«Sebastien on olnud igas tiimis kiire. Ta on seda minevikus korduvalt näidanud, mistõttu on kindlasti nobe ka tänavu. Ma ju tean täpselt, mis vahendid teda Toyotas ees ootavad, minu ülesanne on olla lihtsalt veel kiirem,» jäi eestlane salakavalaks.

Lisaks paluti meie mehel öelda oma arvamus uute võidukihutamiste – Uus-Meremaa, Jaapan ja Keenia – kohta.

«Uus-Meremaad on väga tore taas kalendris näha. Olen seal korra käinud ja sealsed katsed on väga maalilised. Jaapan on samuti tore paik, kus on väga head asfaltteed. See, et hooaja viimane ralli on asfaldiralli muudab ka tiitlivõitluses kõik tunduvalt ausamaks,» viitas Tänak kruusarallidele iseloomuliku teepuhastaja rollile. «Safari... see on ilmselt paik, mis ei sarnane ühegi teise etapiga. Ma pole Keenias kunagi käinud, aga ootan seda väga.»

Mõistagi ei pääsenud Tänak teleintervjuus küsimusest, mis on saatnud terve talve – miks siirdus ta Toyotast Hyundaisse? «Ma vaatan kogu aeg tulevikku. Kuna ma tahan edaspidigi võita, siis liikusingi meelsasti Hyundai leeri. [Tiimipealik Andrea] Adamo on teinud seal viimase aasta jooksul väga head tööd ja leian, et see on parim koht, kus olla,» oli Tänaku vastus.