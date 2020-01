Adamo naeris välja jutud, justkui oleks Neuville'il Tänaku ees suur eelis

Suurem osa ralliinimesi usub, et asjad pannakse paika rajal, kuid teoorias tähendaks see, et seitsmendat hooaega Hyundais jätkaval Neuville'il oleks vähemalt hooaja alguses talvel meeskonda vahetanud Tänaku ees selge eelis. Nimelt on belglane autoga rohkem sina peal.

Mida arvab sellest tiimipealik Andrea Adamo? «Seda räägivad inimesed, kes sõidavad 85–87 km/h mudas, kusagil puude vahel,» sõnas ta parastavalt WRC+ eelvaates. «Kas ma peaksin ütlema, et Thierryl on eelis, kuna ta tunneb autot varasemast? Võib-olla väljast vaadates tundub see tõesti nii, kuid mina sellesse ei usu.»

«Hooaja esimestel rallidel on väga palju muutujaid – Monte Carlos on varieeruv teekate, Rootsis jällegi lumi, Mehhikos omakorda kõrgus – mis kõik mõjutavad võidukihutamist. Alles pärast seda algavad nii-öelda standardrallid, aga selleks hetkeks on nad mõlemad juba meeskonnaga harjunud,» sõnas itaallane.