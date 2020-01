Tänaku tiimivahetus võtab Neuville'i siiani kukalt kratsima: ilmselt olid tal selleks omad põhjused

«Tänaku valik ülllatas mind. Ta tuli Toyotaga ikkagi maailmameistriks. Teise tiimi siirdumine polnud otsus, mida seejärel ootasin, kuid ilmselt olid tal selleks omad põhjused,» sõnas belglane WRC+ hooaja eelvaates.

Neuville ise ei tee asjaolust, et ta jagab nüüd meeskonda valitseva maailmameistriga, suurt numbrit. «Minu esimeseks rivaaliks on alati olnud tiimikaaslased, sest neil on istumise all sama auto. Alles seejärel, kui oled nendest parem, vaatad teiste konkurentide poole,» lausub seitsmendat aastat Hyundai rooli istuv ralliäss, kelle sõnul tuleb tänavune tiitliheitlus taaskord väga põnev. «Ootan väga, et konkurentidega rinda pista.»

Kui Tänaku tiimivahetus jäi belglase jaoks väheke arusaamatuks, siis Sebastien Ogier vangerdus oli pärast Citroeni taandumist päevselge kõigile. «Kui selline võimalus sulle sülle langeb, siis tuleb sellest lihtsalt kinni haarata. Ta ei suutnud sellele pakkumisele lihtsalt ära öelda, mis on täiesti arusaadav. Eriti, kui ta tahab MM-tiitlit. Sebastien on olnud alati kõva konkurent, kuid Toyotas on ta veelgi kõvem.»

Yarise kiirust kiitis ka kuuekordne maailmameister ise. «Mullu oli mul natukene keeruline aasta, kus ma polnud piisavalt kiire. Yaris, seevastu, oli väga kiire, seega see mure peaks olema lahendatud. Loodetavasti suudab meeskonnaga kiiresti kohaneda, sest plaan on endiselt tiitli peale kihutada ja rallisid võita. Mulle see väljakutse meeldib ja see annab mulle lisamotivatsiooni,» sõnas Ogier.