Endine treener: Nabi ütles, et koostöö ammendus

Kui Postimees Bugaiga ühendust võttis, teatas too esiti, et ei soovi koostöö lõppemist Nabiga suurt kommenteerida. «Meil oli kolm aastat head ja tulemuslikku koostööd. Võitsime maailmameistrivõistlustelt kaks medalit, jõudsime olümpiale. Olen kindel, et Ivar Kotkas suudab teda hästi juhendada,» lausus Bugai, hääles mitte just kõige magusam noot.

Kas koostöö lõpetamise teade tuli talle ootamatult? «Rääkisime Heikiga enne eelmise aasta MMi ja siis oli kõik hästi. MMil võitsime pronksi ja olümpiapileti. Ühel hetkel Heiki aga teatas, et koostöö on ammendunud, et ma ei suuda rohkem talle midagi anda,» vastas Bugai.

Nabi viibib praegu Taanis laagris ja kinnitas Postimehele Bugai öeldut. «Koostöö ammendus. Nii kaua, kuni treener saab õpilast edasi viia ja talle midagi anda, on võimalik areneda. Kui seda ei toimu, pole ka koostööl mõtet,» lausus Nabi.

Põhimõtteliselt samasuguseid sõnu oli Nabi kasutanud ka kolme aasta eest, mil ta loobus koostööst kauaaegse juhendaja Henn Põllustega ja siirdus Bugai käe alla. Pärast seda on tasapisi lisandunud tiimi uusi liikmeid, mullu näiteks tuli teiseks maadlustreeneriks Ivar Kotkas ja jõutreeneriks Levi Earl.

Maadleja sõnul mingit solvumist või pahandamist pole, otseselt ta ukrainlasest juhendajale midagi ette ei heida. Lihtsalt asjaolud on kujunenud niisuguseks, kus tiimis tuli maksimaalse tulemuse saavutamiseks teha ümberkorraldusi.

«Tundsin mõni aeg tagasi, et vajan muutust,» ei soovinud Nabi välja tuua täpset hetke, mil soovis jätkata Bugaita. «Jah, saime MMilt hea tulemuse kätte. Kuid Bugai viibis harva Eestis, tema töötas minuga põhiliselt ainult välislaagrites. Ning ainult maadlustehnika osas. Taastumine, füüsis, vastupidavus olid teiste inimeste peal.

Praegu on mul meeskond koos, kõik täiendavad üksteist. Maadluse osas mingeid suuri muudatusi teha pole vaja. Treener Kotkase ülesanne on mind kõrvalt jälgida, näha vajalikke nüansse - et maadleksin endale sobivas stiilis,» selgitas Nabi. Ta rõhutas, et erinevalt Bugaist saab Kotkas sajaprotsendiliselt temale pühenduda, veebruaris sõidetakse koos Kuubale laabrisse.