Kontaveit keerulisest kohtumisest: kaotasin keskendumise ja seda tagasi saada oli juba väga raske

Bencic ja Kontaveit pole naiste seas kordagi omavahel kohtunud. Nad pidid minema vastamisi USA lahtistel samuti kolmandas ringis, kuid eestlanna haigestumine andis šveitslannale alistusvõidu. «Ta on viimasel ajal hästi mänginud ja TOP 10 mängija on alati raske vastane. Minul pole midagi kaotada ja võitmiseks pean oma parimat tennist mängima. Ta ajastab oma lööke hästi ja kindlasti väga keeruline vastane,» selgitas Kontaveit.

Tänane kohtumine viibis lausa neli tundi, sest öösel oli Melbourne'is tormituuled, mis tõid tolmu väljakutele ning lisaks sadas pikalt vihma. Nõnda olid väljakud määrdunud ning korraldajatel oli tükk tegemist, et need mängukorda saada. «Ma nägin küll, et väljakul oli liiv või midagi sarnast, kuid see otseselt libedamaks olukorda ei teinud. Pigem segas tugev tuul, mis keerutas päris kõvasti, aga tingimused olid meil mõlemal võrdsed.»