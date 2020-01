EOK hakkab maailmameistreid heldemalt premeerima

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on oluline tunnustada medaliste ja nende treenereid, kes toovad rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt toovad Eestile au ja hoiavad sini-must-valge lipu kõrgel kogu maailma silme ees. «Medalivõiduks on vajalik meeletu töö. EOK-l on tiitlivõistluste medalistide ja nende treenerite premeerimiseks esinduslik süsteem, mida täitevkomitee on iga paari aasta tagant uuendanud. Seekordse täiustamise eesmärk on laiapõhjalisem premeerimine, et tunnustada maailma ja Euroopa paremikku jõudvaid sportlasi, sealhulgas laiemat ringi meie noori spordilootusi, ja nende treenereid,» rääkis Sõõrumaa.