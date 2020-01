ÖÖSEL OTSEBLOGI ⟩ Mida suudab valitsev maailmameister Kelly Sildaru X-mängudel rennisõidus?

Rennisõidus sai Sildaru eelmisel aastal X-mängudel kanadalanna Cassie Sharpe’i järel teise koha, kuid täiskasvanute maailmameistrivõistlustel oli poodiumi kõrgeimal astmel just Sildaru. Kui eestlannal on kavas hooaja kolmas start, siis mullu suvel vigastada saanud Sharpe teeb hooaja esimese etteaste.

Sildaru sõnul on tal trikid üsna kiiresti jalgadesse tagasi tulnud. «Minu eesmärk on rahul olla ieseendaga. Kõige tähtsam on see, et tunneksin end õnnelikult nende asjade suhtes, mida ma teen,» lausus Sildaru.