Video ⟩ Loebi eksimus läks Hyundaile kalliks maksma

«Rehvid olid täitsa läbi ning mul polnud üldse pidamist, mistõttu tegin tagasipöördel väikese vea. Meie rehvid on liiga pehmed ja see pole hea,» lausus Loeb.

Et Ott Tänak on konkurentsist väljas ning meeskonnale punkte ei too, oli Loebil selge ülesanne täna Lappi selja taga hoida. Sõiduviga tõi paremusjärjestusse aga muudatuse, mis meeskonna pealikule Andrea Adamole meeltmööda pole.