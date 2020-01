Sebastien Ogier: Neuville'i võidus peitub loogika, tal oli eelis

«Lõppude lõpuks peitub tulemuses loogika - ainus, kes autot ei vahetanud, võitis. Me vajame veel Toyotaga kohanemiseks aega, kuid autol on potentsiaali,» kostis Ogier Belgia Rahvusringhäälingule.

Autoralli MM-sari peaks jätkuma 13.-16. veebruarini sõidetava Rootsi etapiga. Kas see täies mahus toimub, on sooja talve tõttu aga kahtluse all.