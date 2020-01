Tänaku tiimikaaslane: Adamo on mees, kes peab oma sõna

Iirlane tunnistas väljaandele Belfast Telegraph, et Rootsis startimine tuli talle üllatusena, kuna hooaja alguses ta Hyundai põhimeeskonda ei mahtunud. Lõuna-Korea autotootja tiimipealik Andrea Adamo oli aga Breenile talvel lubanud, et ta saab tänavu oma võimaluse ka WRC-sarjas.

«Võib-olla kõrvaltvaatajatele tundus tõesti, et mu rallikarjäär on läbi, kuid Andrea sõnas mulle, et ma pean teda lihtsalt usaldama,» lausus karjääri jooksul kahel korral poodiumil lõpetanud Breen.