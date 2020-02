Super! Katrina Lehis võitis Barcelona MK-etapi!

Katrina Lehis oli finaali esimeses perioodis prantslanna Alexandra Louis Marie vastu kindlalt domineerivam pool ja proovis torkeid leida nii kätte, kehasse kui ka jalgadesse. See tõi ka edu, sest stabiilselt hoidis ka punktilist eduseisu. Avakolmandik lõppes eestlanna 4:3 võiduga.

Järgmisel perioodil suutis Lehis oma edu veelgi suurendada. Osava tegutsemisega haaras ta 8:5 edu ja olgugi, et kohtunik karistas eestlannat taaskord kollase kaardiga, siis teda see ei heidutanud. Viimasele kolmele minutile mindi vastu Lehise 10:6 juhtimisel.