Häbi tundev Pele ei ole nõus kodust lahkuma

Tema poja Edinho sõnul pole Pele tervislik seisund hea. «Ta on väga unine ja eemalehoidev. Kujutage ette, ta on kuningas, kes on teistele olnud eeskujuks ning täna ei suuda ta korralikult kõndida. Tal on häbi, et teda selliseis seisus nähakse ning sellepärast ei käi ta kodust väljas,» ütles Edinho.