Liverpooli võiduseeria pikenes 17-mänguliseks

Liverpool on nüüd Inglismaa kõrgliigas püsinud kaotuseta 43 liigamängu järjest (viimati kaotati 3. jaanuaril 2019), rekord 49 kuulub Londoni Arsenalile. Lisaks on Liverpool skoorinud 35 liigamängu järjest, rekord 55 on Arsenali nimel.