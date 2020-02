Soome ralliässast on saanud pilkeobjekt: ta sõidab peaaegu nagu Jari-Matti

«Võib-olla on see õnnestus teda kummitama jäänud. Ta ei oodanud, et nii kiires kohas võiks nõnda juhtuda. Aga ärevad hetked ja kõrge tempo käivadki Rootsi ralliga kaasas,» arutles Wilson.

Ka Suninen ise on Rootsi rallil olnud üsna nõutu. Kiiruskatsete vahelistes kommentaarides sõnas ta korduvalt rõhutanud, et iseenesest oli tunne hea, kuid nobedamatest jäi ta kaugele. Esapekka Lappi on tõestanud, et M-Sporti Fordiga annab sõita küll: tema hoiab viiendat kohta, edestades Hyundai mehi Thierry Neuville´i ja Craig Breeni.