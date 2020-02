Ott Tänak tunnistas, et Rootsis startimine oli küsimärgi all

«See oli hea tagasitulek pärast Montes juhtunut. Ütleme nii, et avariist taastumine võttis üksjagu aega. Nädal hiljem olin ma veel üsna närus seisus ega polnud kindel, kas olen üldse valmis Rootsis startima. Aga lõppude lõpuks läks kõik hästi ja olen õnnelik, et suutsin sel positsioonil lõpetada,» kirjeldas Tänak ralliportaalile Dirtfish.

«Keha ei olnud juhtunu üle õnnelik. Igalt poolt valutas. Aga see on normaalne pärast sellist avariid. Mu seisund ei ole ka hetkel perfektne, aga see on juba üsna hea. Valguvaigisteid ma ralli ajal ei tarbinud, kasutasin taastumiseks füsioterapeudi abi,» selgitas saarlane.