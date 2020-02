Jalgpalli otsepilt ⟩ Georgi Tunjovi koduklubi proovib Juventuselt punkte röövida

Kas 18-aastane Tunjov SPALi koosseisu kuulub, selgub umbes tund enne kohtumise algust. Itaalia kõrgliigas on Tunjov väljakul käinud vaid korra, kui sekkus detsembris AS Roma vastu mängu vahetusest.

Juventuse jaoks on tegu n-ö kohustusliku võidumänguga. Liigatabelis on valitseval meistril kirjas 57 punkti ehk lähimat jälitajat Laziot edestab ta punktiga. Kolmandal kohal on Milano Inter 54 silmaga.

Mäng on tähtis ka SPALi jaoks, sest punktilisa oleks meeskonnale hädasti vaja. Praegu on SPAL 15 punktiga liigas viimasel ehk 20. kohal. Et väljalangemistsoonist pääseda, oleks vaja tõusta 17. kohale, kus praegu on 23 punktiga Sampdoria.