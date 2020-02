Kerr Kriisa: parem olnuks debüütmäng võiduga lõpetada

19-aastase Kriisa jaoks oli tegemist ajaloolise päevaga. Kumb emotsioon peale jääb, isiklik debüüt või lõpptulemus? «Parem olnuks debüüt võiduga lõpetada. See olnuks eriti tore. Kahju, et mängu kätte ei saanud, sest me ei mänginud kehvalt, kolm veerandit juhtisime ja dikteerisime meie,» ütles Kriisa.

Ta tegi sügisel Kaunase Žalgirise särgis ka Euroliiga debüüdi, kuid peab koondise oma tähtsamaks, sest sini-must-valges särgis esindab oma riiki. «Rahva ees on mulle alati meeldinud mängida. Kõigile meeldib, eriti kodus. Eesti rahvas oli meiega lõpuni,» kiitis noor mängumees mängusaali täitnud fänne.

Eesti pääses avapoolajal pikalt ette, kuid seejärel lasti vastane järele ja mööda. «Teisel poolajal toodi must mees (Nicola Akele - toim) sisse, nad hakkasid kaitses mehi vahetama, me polnud selleks valmis ja see lõi rütmi sassi. Nagu treener ütles - rünnak muutus liiga palju käsipalliks, kiigutasime palli kaare ümber,» võttis Kriisa toimunu kokku.

Ta kinnitas, et koondisekutse andis vägeva emotsiooni. «Koondis lisab väga palju motivatsiooni. See nädal on üks ägedamaid, mis mu elus olnud. Meeste koondis on võrreldes noortekoondisega teistmoodi. Loodan, et mind kutsutakse ka järgmises aknas.