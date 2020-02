Los Angeles Lakersi mängumees meenutas hetke, mil Bryanti surmateade meeskonnani jõudis

«Võtsin ühe kõrvaklapi peast ja Dwight ütles mulle: «Mees, Kobe on surnud.» Ma ei osanud mõeldagi, et see võiks olla Kobe Bryant ja küsisin: «Milline Kobe?» Ma ei kahtlustanud üldse, et see võiks olla Kobe Bryant. Aga Dwight kordas jälle: «Kobe.» Ja mina olin ikka: «Milline Kobe?» Ma ei saanud üldse aru. Kuni ta ütles: «Kobe Bryant.»