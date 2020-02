Täna otsepilt ⟩ Kas Kalev/Cramo suudab üllatada ja Unicsi taas selili panna?

Kaasani klubi liidriks on sel hooajal kerkinud Errick McCollum, kes Ühisliigas kogunud keskmiselt 19,8 punkti, 3 lauapalli ja 3,7 korvisöötu. Jamar Smith on toetanud keskmiselt 15,6 ja Raymar Morgan 13,4 punktiga.

Kalev/Cramo on liigatabelis 7 võidu ja 10 kaotusega kaheksandal kohal. Tabeli keskel on seis aga väga tihe: 11. kohal paiknevat Astanad lahutab viiendast kohast vaid üks võit.

Kalevi rünnakuvankrit on sel hooajal vedanud peamiselt neli meest. Võistkonna parim korvikütt on olnud Vinales, kes toonud keskmiselt 17,4 punktiga mängus. Ameeriklase kõrval on silma paistnud ka lätlane Škele 11,9 silmaga. Parima eestlasena on Kristjan Kitsing toonud keskmiselt 11,7 punkti, Janari Jõesaar on toetanud 10,5 silmaga ning kerkinud Eesti klubi parimaks lauavõitlejaks (6,2 lauapalli mängus).