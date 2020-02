Vormelitäht võttis Kimi Räikköneni leiget suhtumist südamesse

Vormel 1 piloot Daniel Ricciardo ütles ajakirjale Esquire, et soovib oma konkurentidega viisakalt läbi saada. «Iga sõitja arvab, et ta on teistest parem. Üritan inimestega sõbralik olla, aga kui keegi suhtub minu naeratusse külmalt, võtan seda südamesse ja lähen pahaseks,» ütles austraallane.