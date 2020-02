Tänak muutub Hyundais iga võistluskilomeetriga enesekindlamaks

Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja osalevad Ibeeria poolsaarel Hyundai WRC-autoga ning lisaks eestlastele on sama masinaga stardis ka Dani Sordo koos navigaatori Carlos del Barrioga.

«Tean Portugali fänne ja kirge, mida see riik ralli vastu tunneb,» vahendab Tänaku sõnu portugalikeelne Autosport. «Meie suur eesmärk on valmistuda Mehhiko MM-etapiks. Iga võistluskilomeeter aitab mul end autoga enesekindlamalt tunda.»

Sordo on Portugalis stardis sama sihiga. «Kui võistlen Portugalis, olen nagu kodus. Mitte ainult sellepärast, et mulle meeldivad siinsed teed, vaid siin on ka palju fänne Hispaaniast,» sõnas katalaan.