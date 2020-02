Adamo selgitas, milliseid uuendusi Tänaku autol katsetatakse

«Ma ei ole tehnilise poole inimene ja tavaliselt ma ei räägi nendest asjadest, aga võin öelda, et me muutsime tagatiiba ja eesmist poritiiba. Need on ainsad uuendused ja eks paistab, kas me võtame need Mehhiko rallil kasutusse,» sõnas itaallane ralliportaalile Dirtfish.

Photos via @eWRCresults Aero evolution being tested at Rallye Serras de Fafe 2020. Team will probably get the times and compare them. #WRC #WRCLive #HyundaiWRC #Tänak #Sordo pic.twitter.com/L9JIaNDxD3

«See on hea ralli Tänakule autoga kohanemiseks. Aga see ei ole ainult testvõistlus, see on ka sõu. Eelmisel aastal võistleme kohalikel rallidel, tänavu teeme seda veel rohkem. Portugalis on kohalikud Hyundai maaletoojad kõvasti vaeva näinud, et me siia tuleks. See on väga hea moodus, kuidas tuua need autod üha rohkema publiku ette. Samuti on hea, et sõitjad ja autod on nähtavad rohkematel kordadel kui ainult WRC etappidel,» selgitas Hyundai tiimipealik.