Endine Madridi Reali väravavaht teenis rassistliku käitumise tõttu mängukeelu

Hispaanlane lükkas süüdistuse tagasi. «Viimased viis kuud on olnud minu jalgpallurikarjääri kõige raskemad. Ma olen väga löödud, et mind süüdistatakse rassistlike kommentaaride tegemises septembris peetud kohtumises Charltoni vastu. Ma austan Inglismaa jalgpalliliitu ja mõistan, et nad alustavad igasuguse rassistliku süüdistuse korral uurimist. Olen täielikult nõus iga karistusega, mis aitab rassismi spordist välja juurida. Aga ma ei arva üldse, et antud otsus peegeldas tegelikult väljakul toimunut.»