Üha enam Hyundaiga kohanev Tänak: loodan Mehhikos võidu peale kihutada

Ei, need olid tiimi arenguplaanis koguaeg sees. Mul on hea meel, et töötame jätkuvalt plaani täitmise kallal. Need muutused aerodünaamikas on head, aga Hispaanias ja Portugalis pole nii kiired teed [kui Soomes või Eestis], seega polnud efekt nii suur. Aga kiirematel teedel peaks see hea olema.