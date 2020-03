Briti meedia: kümnendi suurim spordipettus, FIA president sõlmis Ferrariga salajase diili

Pikki aastaid Ferraris tegevdirektorina töötanud Todt on viimase kümnendi tegutsenud FIA presidendi kohal. Daily Mail avaldas eile uudise, milles süüdistatakse 74-aastast prantslast räiges korruptsioonis.

Väidetavalt on nende kätte sattunud kiri, kus Todt kinnitab salajase diili sõlmimist Ferrariga. Daily Mail nimetab seda kümnendi suurimaks spordipettuseks.

Tiimid panid bossidele teele 21 küsimust, milles õigust taga nõuti. «Meil oli kolm võimalust: juhtum sulgeda, tuua see rahvusvahelise kohtu ette või sõlmida kokkulepe. Säärase otsused langesid lauale ja on FIA presidendi otsustada, need vastavad kõigile õiguslikele ja distsiplinaarreeglitele,» teatas Todt ümmarguselt.