PM Mehhikos ⟩ Järveoja: kui Ott sõidab hea rütmiga, siis on enamasti ka tulemused vastavad

Pärast testikatset istusid kõik Hyundai sõitjad maha, et nõu pidada meeskonna pealiku Andrea Adamoga. «Rääkisime veel tiimiga asjad üle, kuidas rallile vastu minnakse. Millised on auto seadistused ja mis kommnetaarid testikatselt kaasa võtame. Viimane ülevaade nagu öeldakse.

Mehhikos sõidetakse tänavu esimene kruusaralli ja harjumist on kõvasti. Ka esimesel testikatse läbimisel tehti väike viga, kuid õnneks midagi hullu ei juhtunud. «On omajagu asju, mida muuta ja oma käe järgi sättida.»

Kindlasti minnakse hooaja esimese võidu järele, sest olemuselt näivad mehed üsna enesekindlad. «Minu hinnangul on kõik korras. Kui Otil on rütm hea, siis on enamasti ka tulemused vastavad.»