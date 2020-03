PM Mehhikos ⟩ Evans: ma ei sõida enam kogu aeg piiril, vaid püüan rohkem kalkuleerida

«Meie start hooajale on väga hea ja ma pole kunagi sellises positsioonis olnud. Mehhiko jaoks pole meil just parim stardipositsioon, kuid ma ei vahetaks seda millegi vastu,» arvas Evans.

Evans näitas testikatsel, et tema hea hoog on säinud ka Mehhikoks, sest just tema aeg jäi teistele püüdmatuks. Nädalavahetus kindlasti nõnda lihtne olema ei saa, sest nii neljapäeval kui ka reedel tuleb rajale minna esimesena. «Kindlasti saame kõvasti rada puhastada, kuid rohkem ma hetkel midagi oodata ei oska,» selgitas waleslane.