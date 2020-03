Video ⟩ Järgmine rallimees pudenes tehnilise rikke tõttu suurest mängust

Tõsi, suure tõenäosusega tõuseb Greensmith tagasi punktikohale, kuna 10. kohast lahutab teda hetkel 55 sekundit. Lisaks on britil istumise all WRC-masin, samal ajal kui kohtadel 6.-11. võib leida erinevaid R5 masinaid. Enne viperusi hoidis Greensmith just kuuendat positsiooni.