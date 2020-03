Erikorraldus: olümpiasportlased saavad treenida Audenteses ja Pärnu sõudebaasis

«Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei ole praeguseks Tokyo suveolümpiamängude ärajätmisest teatanud ega neid edasi lükanud ning on kinnitanud, et ettevalmistused mängude korraldamiseks toimuvad plaanipäraselt,» ütles eriolukorra juht Jüri Ratas. «Selleks, et Eesti sportlastel säiliks võimalus edukaks esinemiseks olümpial, on vaja tagada tingimused treenimiseks.»