Koroona tõttu haiglasse viidud 21-aastasel jalgpallitreeneril avastati leukeemia, kuid paraku liiga hilja

Malagal baseeruvat Atletico Portada Alta noortemeeskonda juhendanud Garcia viidi haiglasse pärast mitmete koroonaviiruse sümptomite avaldumist. Pärast testide tegemist avastati, et noormehel on ka verevähk ehk leukeemia. Arstide sõnul oleks Garcia ilma leukeemiata koroonaviirusest jagu saanud.

Hispaania kuulutas riigis eelmisel nädalal välja eriolukorra. Euroopas on Hispaania Itaalia järel koroonaviiruse registreeritud juhtumite arvult teisel kohal. Positiivse testi on seal andnud rohkem kui 8000 inimest, surmajuhtumeid on 297.