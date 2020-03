Ott Tänak: tiim ja Neuville aitasid mind kõvasti, aga ma ei tunne end autos piisavalt enesekindlalt

Eestlastele ulatas abikäe ka tiimikaaslane Thierry Neuville. Belglasel jäi reedene võistluspäev pooleli, mistõttu langes ta kõrgest mängust. 14. katse starti hilines Neuville aga täpselt nii palju, et minna rajale vahetult Tänaku ees. See tähendas, et meie mehel oli rada puhtam ning Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperä elu raskem.

Ta tunnistas, et kogu nädalavahetus oli üsna väljakutsuv. «Mul polnud enesekindlust, et katsetel täiega suruda. Üritan läheneda nii, et püsiksin muredest prii. Reede hommik tõestas, et ma ei saa viimasel piiril pingutada.»