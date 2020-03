Venemaa spordikommentaator: kas hooaja peatamine koroonaviiruse tõttu on teaduslikult põhjendatud?

Venemaa meistrisari peatati 10. aprillini ning idanaabrite poolt on tulnud arvamusi, et tegelikult võiks hooaja üldse ära lõpetada ning kroonida tšempioniks tabelijuhi Peterburi Zenidi.

«Küsimus pole ainult meistritiitlis,» kirjutas Orlov Sport-Expressis ilmunud kolumnis. «Kuidas lähevad jagamisele eurosarjade kohad? Mul pole sajaprotsendilist kindlust, et hooaeg jätkub 10. aprillil, aga me peaksime selle siiski lõpuni mängima.»

Orlov esitas ka küsimuse, kas koroonaviiruse tõttu tehtud otsus on teaduslikult põhjendatud? Vastust ta ei teadnud, küll soovitas ühendust võtta Teaduste Akadeemiaga.

Lisaks ei mõista ta, miks ei võiks kohtumised toimuda suletud uste taga, kuna just sport on see, mis aitab raskest ajast üle saada ja meelelahutust pakkuda.