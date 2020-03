Adamo tänas Tänakut ja Neuville'i: nad kurtsid ja selgitasid, mitte ei vingunud

Itaallase sõnul oli sõitjate kurtmine igati õigustatud. Ta märkis värvikalt, et päev, mil roolikeeraja millegi üle nina ei krimpsuta, on päev, mil pedaalitallaja ei taha enam võita.

«Märkused olid ainult konstruktiivsed ja head,» ütles Adamo. «Oli tore, et nad selgitasid asju, mitte lihtsalt ei vingunud, et miski on kehv. Oleme koos, sest tahame koos võita. Sellistel momentidel mõistan, kui väga on mul vedanud, et mind ümbritsevad nutikad inimesed.»