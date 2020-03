Venemaa ujuja: las need, kes kardavad, istuvad kodus. Mina tahan olümpiale!

Kui nad ei taha, ärgu sõitku sinna. Kui kardavad midagi, las istuvad kodus. Kui viiruse osas olukord normaliseerub ja olümpia toimub, tuleb osaleda. Keegi ei tea, mis ees ootab, kuid hoiame koondises positiivset joont. Meil on võimalik treenida ja teeme seda. Samas näeme, et inimesed nakatuvad, haigestuvad - olukord muutub ärevamaks.

Ootaksin kuu aega ja siis vastavalt tolle hetke oludele otsustaksin. Tean, et paljudel pole praegu võimalik harjutada. Sportlased ei pääse basseini, kõik on suletud. Aga olukord on kogu maailmas niisugune. Arvatavasti viib see olümpia edasilükkamise poole.