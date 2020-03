Põlvetraumast taastuv Tass: tean, et olen teistest parem ning pean seda lihtsalt näitama

Ülikool pakub kõike, mis minu taastusravi parandab ja kiirendab. Pole millestki puudus, mis on suurepärane. Treenerite jaoks olen mina praegu prioriteet.

Matthias Tass (palliga) Saint Mary's Gaelsi särgis. FOTO: Rob Carr / AFP

Uue hooaja alguseks oled rivis tagasi?

Plaan on selline küll. Kahjuks viis see viirus mind treeneritest ja füsiodest kaugemale, seega võib see mõjutada nii mõndagi. Vähemalt on mul siin kohalik füsioterapeut, kes aitab mind kogu protsessiga.

Õpid ülikoolis ärijuhtimist. Kui suurt rõhku lombi taga õppimisele pannakse?

Suur rõhk on kindlasti, sest kui hinded korras ei ole, siis mängida ei saa. Nii on see värk siin. Seega kõik atleedid rügavad tööd, et saada häid hindeid. Meil on sportlasi, kes on akadeemiliselt nomineeritud konverentsi parimate hulka. Veel ei saa öelda, et mina nende seas oleksin, aga olen lähedal.

Kuivõrd on tõusnud sinu teadlikkus treeningute osas?

Kui aus olla, siis aastad Eesti meistriliigas Cramos ja TTÜ-s mängides aitasid teadlikkuse poolest rohkem kui need, mis siin olen viibinud. Need meeskonnad on täis mehi, kelle kogemuste pagas on suurem kui 90 protsendil minu meeskonnast. Ainukesed kaks meest, kellel on rohkem kogemusi on abitreener Mickey McConnell, kes mängis aastaid Euroopa kõrgliigades ning on tõeliselt hea kossumees ning peatreener Randy Bennett. Väga vähesed, kes teda teadmistega ületaksid. Mees on nii populaarne ja tuntud, et tal on enamike NBA peatreenerite numbrid telefonis. Kui vaja Steve Kerriga ühendust võtta, siis pole see mingi probleem. Aga jah, olen tõesti tunnetanud teadlikkuse tõusu ka treeningutel. Siin mängitakse teistsugust korvpalli, seega on väga palju õppida. Ma usun, et siin liigas võetakse nädalaga sama palju või isegi rohkem ründevigu kui Euroopas terve aasta peale kokku.

Ma saan aru, et sinult oodatakse võistkonnas kõva kaitsemängu. Mäletan, et juba noorteklassides olid visete blokeerimiste ajastamisel meister. Räägi pisut lähemalt, milline sinu roll kaitses on, mida treener sinult nõuab ja kuidas ise selle rolliga rahul oled?

Nagu kaitses ikka roll on – ei tohi vastastel laste korve visata. Peamiselt antakse mulle pikkade skooritegijate taltsutamine. Tagumisi ma veel perimeetril taga ei aja, aga äkki muutub seegi. Suurim rõhk on muidugi pick'n'roll kaitsel, sest tänapäeva korvpallis on see kõige tõhusam viis korvide saamiseks. Eks vahepeal pean ka teiste aitamisega tegelema, sest meil on paar lüli, kellel on selles valdkonnas puudujääke. Olen selle rolliga väga rahul, sest tänu sellele hoitakse mind platsil. Mind usaldatakse ka rünnakul, kus järgmisel aastal saab mul suurem roll olema, sest paljud skooritegijad lahkuvad.