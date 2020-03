Norra suusaliit kaotas suursponsori ja koondab 96 inimest

Lisaks 2,6 miljoni euro suurusele saamata jäänud tulule on küsimärgi alla sattunud ka 1,7 miljonit eurot muud raha, sealhulgas sponsortoetused. Näiteks on ehitusfirma Veidekee juba teatanud sponsorluse lõpetamisest.

Veidekke näol oli tegemist Norra suusatamise pikaaegse toetajaga, kes panustas palju just ala regionaalsesse arendamisse. Ehitusfirma toetussumma polnud avalik, aga murdmaasuusatamise alajuhi Espen Bjevrigu sõnul oli toetus märkimisväärne.

Norra suusaliit on lisaks A-koondisele jaganud riigi viide regiooni, kuhu on moodustatud kohalikud keskused. Kokku kuulub säärastesse üksustesse ligi 50 suusatajat ning iga piirkondliku keskuse eelarve on ligi 85 000 eurot aastas. Selle eest makstakse näiteks treenerite ja hooldemeeste palku.