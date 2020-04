Vormelipausil olev Räikkönen: praegu omavad mind mu lapsed

«Ma ei jälgi praegu uudiseid liiga pingsalt. Lehti loen ka harva, kuid korra päevas teen ikkagi telefoni lahti, et ennast koroonaviiruse levikuga kursis hoida. Aga see pole mu kinnisidee. Pealegi, isegi kui ma tahaks rohkem uudiseid lugeda, siis poleks see lihtsalt võimalik. Lapsed on mu ära omandanud. See on praegu minu täiskohaga töö. Õhtuti üritan siiski korraks televiisori tööle panna,» sõnas soomlane intervjuus Autohebdole.