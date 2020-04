Tänaku läbilöögile kõvasti kaasa aidanud itaallane sõdib koroona vastu eesliinil

Nimelt on Isola juba aastakümneid tegutsenud meditsiinivaldkonnas ning praegugi rügab ta päevad läbi kiirabiauto roolis. «Tavaliselt sa tead laupäeval õhtuse vahetuse eel, mis sind ees võiks oodata. Sa saad selleks valmis olla: ette võib tulla mõni autoõnnetus, kukkumised või tekivad inimestel ööklubides probleemid. Praegu on olukord aga teine,» alustas Isola DirtFishi ajakirjaniku David Evansiga vesteldes oma töö kirjeldamist.

«Teedel on palju vaiksem. Vähem autosid sõidab ringi ja inimesed on kodudes, keegi ei käi väljas. Praegu me ei tea, mis meid laupäeval ees võiks oodata. Teame vaid seda, et öö tuleb tihe. Juba tavaline laupäev oli tegevusi täis, nüüd on aga iga öö nagu laupäev,» jätkas ta.