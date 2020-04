Premier League'iga lubati nui neljaks augustiks ühele poole saada

Premier League'i vutiisade poolt on tegemist väga suure žestiga, kuna see võimaldab UEFA-l Meistrite ja Euroopa liiga otsustavad mängud planeerida augustisse.

Säärane otsus rõõmustas UEFA inimesi väga. «Meie ambitsiooniks on olnud kõikide Euroopa liigadega juuli lõpuks ühele poole saada, sest siis on meil augustis võimalik pidada eurosarjade võtmemänge,» sõnas UEFA endine peasekretär ja praegu eurosarjade eest vastutav Lars Christer Olsson.

Näiteks Meistrite liigas toimuksid koroona tõttu pidamata jäänud kaheksandikfinaalid 7. ja 8. augustil, veerandfinaalid on esialgse plaani järgi kavas 11.-12 ja 14.-15. augustil, poolfinaalid 18.-19. ja 21.-22. augustil ja suur finaal toimuks 29. augustil Istanbulis.

Samas jagub Inglismaa vutiisadel veed peaderagistamiseks põhjuseid, kuna sealne valitsus on ässitanud kõikidest pidamata mängudest (92 kokku) tegema teleülekannet. Lisaks on Inglismaa klubideühendus nõudnud, et isegi kui hooaega ei suudeta lõpetada, toimuks liigade vahel tavapärane tõusmine ja langemine, ehk kolm viimast langeks Premier League'ist välja.