Ott Tänak WRC-sarja tulevikust: oluline on tiimide rohkus, mitte uhked autod

«Peame eelarvet veidi koomale tõmbama,» ütles eestlane. «MM-sari on mõne pisema büdžetiga tiimi jaoks kindlasti kallis ja arvan, et oluline on võistkondade rohkus, mitte uhked autod.»

Tänavuseks Hyundaisse siirdunud saarlane on kindel, et isegi kulude kokkuhoidmisega on võimalik hoida autod sama kiirena kui praegu. Küll märkis Tänak, et ta pole 2022. aastal mängu tuleva viiekäigulise käigukasti suur fänn. «Kõige olulisem on, et autod saavad olema kiired. WRC-sari ei saa kindlasti olla R5-tasemel,» lisas tšempion.

Lisaks hübriidtehnoloogiale võetakse kasutusele uus turvaraam, mille disainib Rahvusvaheline autoliit FIA ning mida kasutavad kõik tehasetiimid. «Hübriiddetailide ja aku tõttu läheb auto raskemaks, kuid uus turvaraam ja muudatused keres aitavad kaalu säästa.

Olen kindel, et on kohti, kus saame kaalu veelgi alandada. Võib-olla saame autod praegusest kergemaks teha, mis teeks nad vaatemängulisemaks. Tõsi, lõbus on praegugi, autod on jõulised, kuid aerodünaamika ja geomeetria on väga head ning teevad masina stabiilseks ja ettearvatavaks. See annab sõitjale palju enesekindlust ning peame veenduma, et see osa jääb alles.